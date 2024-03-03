İLK 11'LER



Beşiktaş : Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al-Musrati, Rashica, Muci, Cenk, Semih. Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Demirbay, Barış Alper, Aktürkoğlu, Mertens, Icardi. ASLAN'IN DOLMABAHÇE KABUSU!



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın oynanacak derbinin misafir ekibi Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyor.



Geride kalan sezonlarda iki ezeli rakip Tüpraş Stadı'nda 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını Beşiktaş kazanırken, 1 derbi ise beraberlikle sona erdi.



'Yeni Dolmabahçe'de rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermezken her derbide gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu süre içinde 14 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

İLK DERBİ BERABERE



Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı. Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray'a siyah-beyazlılar, Marcelo ve Cenk Tosun'un golleriyle cevap verdi. Böylece ilk derbi 2-2 berabere tamamlandı. Bir sonraki sezon oynanan derbi ise Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip, Galatasaray'a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle kazandı. Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0'la kazandı 2018-2019 sezonundaki derbide ise sahneye çıkan isim Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in golüyle geldi. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Tüpraş'ta Galatasaray'ı 2-0'la geçti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou attığı gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu. Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmasını bildi. 2021-2022 sezonunda Galatasaray, Cicaldau'nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin'in golleri sonrası kaybetti. 2022-2023 sezonunda Mauro Icardi'yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar cevap vereren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1'lik skorla ulaştırdı.

İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR Rekabette birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi. Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Günay Güvenç bulunuyor.

EN GOLLÜ MAÇLAR Rakipler arasında yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi. Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 354 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti. Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam 9'ar gol gitti. ▶️ Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI İZLE Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VARı belli oldu! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu! EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan milli küme karşılaşmasında elde edildi. Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi. ASpor CANLI YAYIN