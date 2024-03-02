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Ankaragücü İstanbulspor maçı 1-1 sonuçlandı!

Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını yarı finale yazdırıp morallenen Ankaragücü, sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 15:46 Güncelleme 02 Mart 2024, 15:46
Ankaragücü İstanbulspor maçı 1-1 sonuçlandı!

Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını yarı finale yazdırıp morallenen Ankaragücü, sahasında ligin son sırasında bulunan İstanbulspor'u konuk etti.

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Zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

MKE Ankaragücü'nün golünü Bassagog kaydetti. İstanbulspor'un golü Loshaj'dan geldi.

Ankaragücü taraftarı, güzel havada takımlarını yalnız bırakmadı.Ankaragücü taraftarı, güzel havada takımlarını yalnız bırakmadı.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ!

Bu sonuçla MKE Ankaragücü 30 puana ulaştı. İstanbulspor ise puanını 13 yaptı.

Bu sonuçla ev sahibi MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 6 maça çıktı. İstanbulspor ise ligde 7 maçtır 3 puana ulaşamıyor.

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