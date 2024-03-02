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Bodrum FK - Eyüpspor maçı karıştı! Arda Turan kırmızı kart gördü

Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrum FK - Eyüpspor karşılaşmasında çıkan olaylarda Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir kırmızı kart gördü. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Uğur Demirok'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Uğur Demirok, ambulansla stadyumdan ayrıldı. Karşılaşmanın 80. dakikasında da Arda Turan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 15:36 Güncelleme 02 Mart 2024, 15:36
Bodrum FK - Eyüpspor maçı karıştı! Arda Turan kırmızı kart gördü

1'inci Lig'deki Süper Lig yarışında lider Eyüpspor ile Bodrum FK'yı Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, ilk yarının son bölümünde yaşanan olaylar nedeniyle 15 dakika durdu, sahaya başkanlar girdi. Bodrum'daki maçta 45'inci dakikada Celal'e yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde ve küfürlü sözcüklerle itiraz eden ev sahibi Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla sahadan atılınca ortalık karıştı. Ev sahibi taraftarlar tribünden sahaya ve konuk ekibin yedek kulübesine yabancı madde yağdırırken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile yedek futbolculardan Uğur Demirok'a atılan yabancı maddeler isabet etti.


Uğur Demirok, yüzüne isabet eden madde nedeniyle zor anlar yaşayıp, yüzünde morluklar oluşurken, ambulansla sahadan alınarak hastaneye götürüldü. Olaylar üzerine kulüp başkanları gerginliği yatıştırmak için sahaya indi. Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti. Öztürk ve Özkaya kol kola girerek tribünlerin önüne gidip taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. İki başkan tek tek tribünleri gezip uzun süre taraftarlarla diyalog kurarak taşkınlıkların son bulmasını istediler. Yaklaşık 15 dakika duran oyun, gerginliğin azalmasıyla tekrar başlatıldı. Hakem Gürcan Hasova ve yardımcıları oyunun durmasıyla yaklaşık 65 dakika süren ilk yarı tamamlandığında saha içinde çevik kuvvet ekipleri nezaretinde soyunma odasına gidebildi.

ARDA TURAN DA KIZARDI!

Karşılaşmanın ikinci yarısı da olaylı geçti. Eyüpspor'da Caner Erkin 55'te kırmızı kart görürken, teknik direktör Arda Turan da 80. dakikada oyundan atıldı.

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