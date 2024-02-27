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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz sordu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yanıtladı. Süper Kupa Finali'nde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin uygulanmaması konusuna ilişkin konuşan Özbek, "TFF bunu görmedi mi? Bilemiyorum. Bunu TFF yetkilileri cevaplamalı. Bize nerede oynayacağımız söylenirse, gideriz. Bu sorunun muhatabı TFF." dedi. Icardı'ye verilen ceza ile ilgili konuşan Özbek, spor kulüpleri ve TFF arasında yaşananları Kurtuluş Savaş'na benzetti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da tepki gösteren Özbek, "Cinayet mahalline önce katil gelir. Google'a girin, bu sözlerime bakın. Google'da ananası, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor!" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 12:57 Güncelleme 27 Şubat 2024, 12:57
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

▶️ Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? 🔥

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ GALATASARAY ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi?" sorusunu yöneltti.

TFF Başkanı Mehmet BüyükekşiTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Konuya açıklık getiren Özbek, "Galatasaray Yönetim Kurulu'nun gündemine geldi. Bir üye kardeşimiz Büyükekşi'nin faaliyetleri doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olması nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini istedi. Bizim tüzüğümüz gereği yönetim kurulları kendisine iletilen bu tür talepleri Disiplin Kurulu'na sevk etmeye mecburdur. Neticede kararı Disiplin Kurulu verecektir. Bundan sonraki karar Disiplin Kurulu'ndadır." dedi.




Özbek'in açıklamalarından satır başları:

"TFF BİZİ BU HEDEFLERE GÖTÜREMEZ"

"Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesini söyledim. Onların arkasında duruk ama son zamanlardaki hızlı gelişmeler, olaylar öyle bir seviyeye geldi ki, bu TFF'nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa'da ve Dünya'da hedeflerimiz var. Galatasaray'ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez. O yüzden yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma... Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek yönetim gelmesi. Bunun da arkasındayız."

"YENİ YAYIN İHALESİNDE DE RAKAMLAR DÜŞÜK"

"Naklen yayın gelirleri çok alt seviyede kaldı. 500 milyon dolardan, 80 milyon dolar seviyesine indi. Bundan herkes şikayetçi. Yeni bir yayın ihalesine giriyoruz. Orada da rakamlar çok yüksek değil."

"VAR'DA TEREDDÜTLER MEVCUT"

"VAR uygulamalarında, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Sadece büyük takımların maçlarını söylemiyorum. Diğer kulüplerin maçlarında da büyük hatalar var. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde, VAR'ın faydası ortadan kalkıyor. Artık yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Bu spekülasyonlar, tartışmalar öyle bir seviyeye geldi ki, hiçbir kulüp mutlu değil. Bu tartışmaların büyük boyuta gelmesini engellemek lazım. Bunun için yenilenmeye ihtiyaç var."

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ŞANLIURFA'DA YARI OFSAYT SİSTEMİ OLMAMASI...

"Süper Kupa Finali'nin oynanacağı Şanlıurfa'daki sahanın Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne uygun olmadığı söyleniyor. TFF bunu görmedi mi? Bilemiyorum. Bunu TFF yetkilileri cevaplamalı. Bize nerede oynayacağımız söylenirse, gideriz. Bu sorunun muhatabı TFF."

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyon olmak istiyoruz. Beşinci yıldızı takmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda seçim polemiği gündemi etkilememeli. Bunu kaçamak bir cevap olarak değerlendirmeyin. Biz mermer kadar bir arada sağlam olarak bu sezonu götürmek durumundayız. Seçimin konuşulacağı tarih vardır, o zaman konuşuruz. Bu şampiyonluk yarışının etkilenmemesi lazım."

"ÇANAKKALE'DEKİ GİBİ MÜCADELE"

"Galatasaray birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyor ve yarışmayı sürdürüyor. Bunu herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de şehit düştüğü gibi... Galatasaray Yönetimi, koalisyonla mücadele ediyor."

"ICARDI'YE BÖYLE CEZA VERİLİR Mİ?"

"Mauro Icardi taktik çalışma yaptı. Takım buna göre hazırlandı. otobüste Icardi'nin ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Değerli basın mensubu, böyle bir şey olabilir mi? Size de soruyorum. Icardi'nin ne yaptığından ziyade, tartışılması gereken bu kadar kısa sürede ceza verilir mi? Sen tedbirsiz sevk etmişsin! Icardi öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, montaj mı? Bunları tartışarak ana konudan uzaklaştık. Icardi'ye verilen ceza haksız. Yakın tarihte para cezaları verildi, burada Icardi'ye ceza verildi. Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz derken, bahsettiğimiz şey bu. Kimse merak etmesin, Galatasaray bu mücadeleden galip çıkacak. Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz savaş gibi... Galatasaray camiasıyla bütünleşmek zorundadır."

"HERKES İTİDALLİ OLSUN"

"Rakiplerimizin gerçek dışı söylemlerine, Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz. Bu demek değil ki, bu seviyeyi sürekli sürdüreceğiz! Bugün toplumu germek, birbirine düşman edici dil kullanmak son derece sakıncalı. Tamir edilmesi güç olaylar yaratacağı endişemiz var. Galatasaray'ı sevenler itidalli olmalı. Toplumu gerekecek konularda herkes itidalli olsun."

"RAKİP TAKIM BAŞKANI PROJE"

"Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor. Perdeye her gün birisi çıkıyor, gerçek dışı konularla ilgili Galatasaray'a bir şey söylüyorlar, söylüyorlar ve aşağıya iniyorlar. Biz de benzer şeyleri söyleriz. Ancak tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın söylemleri, başkanları proje... Bu sözlerimi sürdürüyorum. Cinayet mahalline önce katil gelir. Google'a girin, bu sözlerime bakın. Google'da ananası, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın."

"HERKES KENDİ ÖNÜNE BAKMALI"

"Galatasaray'ın bütün yaptıklarıyla, Galatasaraylılardan daha çok Fenerbahçe yönetimi ilgili. Gerek trol hesapları, gerek kendi hesaplarından bunları gündeme getirme nedenleri Kasımpaşa maçıyla ilgili gündemi değiştirmek. Bunu basın mensupları fark etmeli. Galatasaray koalisyona karşı savaşıyor. Bunun etkilerini orada gördük. Koalisyonun içinde Galatasaray haricindeki futbol bileşenlerinin birçoğu var. Yaşanan rezilliği unutturmak için Galatasaray ile ilgili konuları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ne alakası var 1997'deki şampiyonluğun? O zaman tüm şampiyonlukları inceleyelim? O zaman neler ortaya çıkıyor. Bunun incelemesinde de Galatasaray en başarılı kulüp olarak öne çıkacaktır. İçinden cımbızlayarak 1997... 1908'de ne oldu? Böyle saçma bir şey olur mu? Herkes kendi önüne bakmalı."

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"

"Bizim için en önemli şey ülkemizin mutluluğu ve birliği. Rakiplerimize çağrı yapıyorum, saha içinde kalalım. Sürekli kaşıyarak bizi çekme çabanız kötü. Bunun sonuçları kötü olur. Google'da tarayın bakın! Toplumu gerecek şeyleri sürekli gündeme getiriyorlar. Bir defa daha söylüyorum, bu ateş üfleyerek sönmez. Herkes aklını başına alsın."

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