Konuya açıklık getiren Özbek, "Galatasaray Yönetim Kurulu'nun gündemine geldi. Bir üye kardeşimiz Büyükekşi'nin faaliyetleri doğrultusunda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olması nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini istedi. Bizim tüzüğümüz gereği yönetim kurulları kendisine iletilen bu tür talepleri Disiplin Kurulu'na sevk etmeye mecburdur. Neticede kararı Disiplin Kurulu verecektir. Bundan sonraki karar Disiplin Kurulu'ndadır." dedi.







Özbek'in açıklamalarından satır başları:

"TFF BİZİ BU HEDEFLERE GÖTÜREMEZ"

"Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesini söyledim. Onların arkasında duruk ama son zamanlardaki hızlı gelişmeler, olaylar öyle bir seviyeye geldi ki, bu TFF'nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa'da ve Dünya'da hedeflerimiz var. Galatasaray'ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez. O yüzden yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma... Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek yönetim gelmesi. Bunun da arkasındayız."

"YENİ YAYIN İHALESİNDE DE RAKAMLAR DÜŞÜK"

"Naklen yayın gelirleri çok alt seviyede kaldı. 500 milyon dolardan, 80 milyon dolar seviyesine indi. Bundan herkes şikayetçi. Yeni bir yayın ihalesine giriyoruz. Orada da rakamlar çok yüksek değil."

"VAR'DA TEREDDÜTLER MEVCUT"

"VAR uygulamalarında, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Sadece büyük takımların maçlarını söylemiyorum. Diğer kulüplerin maçlarında da büyük hatalar var. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde, VAR'ın faydası ortadan kalkıyor. Artık yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Bu spekülasyonlar, tartışmalar öyle bir seviyeye geldi ki, hiçbir kulüp mutlu değil. Bu tartışmaların büyük boyuta gelmesini engellemek lazım. Bunun için yenilenmeye ihtiyaç var."

ŞANLIURFA'DA YARI OFSAYT SİSTEMİ OLMAMASI...

"Süper Kupa Finali'nin oynanacağı Şanlıurfa'daki sahanın Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne uygun olmadığı söyleniyor. TFF bunu görmedi mi? Bilemiyorum. Bunu TFF yetkilileri cevaplamalı. Bize nerede oynayacağımız söylenirse, gideriz. Bu sorunun muhatabı TFF."

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyon olmak istiyoruz. Beşinci yıldızı takmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda seçim polemiği gündemi etkilememeli. Bunu kaçamak bir cevap olarak değerlendirmeyin. Biz mermer kadar bir arada sağlam olarak bu sezonu götürmek durumundayız. Seçimin konuşulacağı tarih vardır, o zaman konuşuruz. Bu şampiyonluk yarışının etkilenmemesi lazım."

"ÇANAKKALE'DEKİ GİBİ MÜCADELE"

"Galatasaray birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyor ve yarışmayı sürdürüyor. Bunu herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de şehit düştüğü gibi... Galatasaray Yönetimi, koalisyonla mücadele ediyor."