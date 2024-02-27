Fenerbahçe ZTK'ya veda etti! Ankaragücü yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile Fenerbahçe Ankara'da karşılaştı. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda çeyrek final maçları bugün başladı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Ankaragücü'nün gollerini Morutan ve Tasos kaydetti. İşte maçın golleri...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile Fenerbahçe Ankara'da karşılaştı.
Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
Ankaragücü'nün gollerini Morutan,Tasos ve Rodrigues kaydetti.