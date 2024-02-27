SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Fotohaberleri

Fenerbahçe ZTK'ya veda etti! Ankaragücü yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile Fenerbahçe Ankara'da karşılaştı. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda çeyrek final maçları bugün başladı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Ankaragücü'nün gollerini Morutan ve Tasos kaydetti. İşte maçın golleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 22:23 Güncelleme 27 Şubat 2024, 23:15
Fenerbahçe ZTK’ya veda etti! Ankaragücü yarı finalde 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile Fenerbahçe Ankara'da karşılaştı.

İZLE ⚽ MKE Ankaragücü 1-0 Fenerbahçe (GOL: Morutan)

Fenerbahçe ZTK’ya veda etti! Ankaragücü yarı finalde 2

Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

İZLE ⚽ MKE Ankaragücü 2-0 Fenerbahçe (GOL: Chatzigiovanis)

Fenerbahçe ZTK’ya veda etti! Ankaragücü yarı finalde 3

Ankaragücü'nün gollerini Morutan,Tasos ve Rodrigues kaydetti.

İZLE ⚽ MKE Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe (GOL: Rodrigues)

SON DAKİKA