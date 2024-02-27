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Fenerbahçe ZTK'ya veda etti! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe yarı finale yükselmek için karşı karşıya geldi.  Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü yarı finale yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri; 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Chatzigiovanis ve 87. dakikada Rodrigues'den geldi.  İşte maçın özeti

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 01:16 Güncelleme 28 Şubat 2024, 01:16
Fenerbahçe ZTK’ya veda etti! İşte maçın özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe yarı finale yükselmek için karşı karşıya geldi.

Maçı 3-0 kazanan Ankaragücü yarı finale yükselen taraf oldu. Galibiyet golleri; 10. dakikada Morutan, 33. dakikada Chatzigiovanis ve 87. dakikada Rodrigues'den geldi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

MAÇ SONUCU: MKE Ankaragücü 3 - 0 Fenerbahçe | GENİŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

ANKARAGÜCÜ ÜST ÜSTE 2. KEZ YARI FİNALDE

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Ankaragücü, üst üste 2. kez yarı finale çıktı. Ankara ekibi geçtiğimiz sezon yarı finalde Başakşehir'e elenmişti.

RAKİBİ BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇININ ARDINDAN BELLİ OLACAK

Ankaragücü'nün rakibi Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maçı kazanan taraf olacak. Mücadele 28 Ekim günü saat 20.45'te oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Tadic'in soldan ortasında arka direkte bulunan Cengiz Ünder'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Osayi-Samuel'in hatalı pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Saponara'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

10. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Morutan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, Ali Kaan Güneren'in sırtına çarpan ve yükseklik kazanan top ağlara gitti: 1-0.

12. dakikada Saponara'yla verkaç yaparak ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu son anda çeldi. Altıpasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sowe'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında kendi sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisinin önü gelen Chatzigiovanis'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun hatalı pasında topu kapan ve ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Morutan'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu son anda çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.

77. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Mert Müldür'ün çevirdiği topla buluşan Bonucci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında penaltı noktasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

87. dakikada MKE Ankaragücü farkı üçe çıkardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Macheda'nın, korner çizgisinden penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR'ın müdahalesinin ardından geçerli sayıldı: 3-0.

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