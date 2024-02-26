Trabzonspor seriye bağladı!

Süper Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu galibiyetle ilklere de imza atmış oldu.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçında Hatayspor'u 2-0, Pendikspor'u 2-0, Adana Demirspor'u ise 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

Öte yandan Abdullah Avcı Kasım - Aralık 2021 tarihinin ardından ilk kez üst üste üç maçta kalesini gole kapatmış oldu.

Son 3 lig maçında fileleri sarsan Trezeguet, en uzun serisini yakaladı.



TREZEGUET'NİN ÇIKIŞI



Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra ortaya koyduğu performansla hem takımına önemli katkı sağlıyor hem de istatistiklerde ilklere imza atıyor.

Trezeguet, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor gol atma başarısını gösterirken, Türkiye kariyerinin en uzun serisini de yakalamış oldu.