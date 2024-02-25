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Süper Lig ekibinde sürpriz istifa! Murat Sancak açıklama yaptı

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, başkanlık görevini Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı. Sancak sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayınladı.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 20:06 Güncelleme 25 Şubat 2024, 20:06
Süper Lig ekibinde sürpriz istifa! Murat Sancak açıklama yaptı

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, başkanlık görevini Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı.

Sancak ayrılığı sosyal medya hesabından duyurduSancak ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu

AÇIKLAMA YAYINLADI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Murat Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarlar şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Neden olduğunu sorgulamayın Öyle gerektiği için nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden ricam, Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin .Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum. Hakınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Bu takım ligte kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun" ifadelerini kullandı.

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