Süper Lig ekibinde sürpriz istifa! Murat Sancak açıklama yaptı

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, başkanlık görevini Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı.
AÇIKLAMA YAYINLADI
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Murat Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarlar şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Neden olduğunu sorgulamayın Öyle gerektiği için nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden ricam, Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin .Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum. Hakınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Bu takım ligte kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun" ifadelerini kullandı.
Kamuoyuna duyuru— Murat Sancak (@MuratSancakMt) February 25, 2024
Çok değerli Adanademirspor taraftarları,şu dakika itibarıyla başkanlığı metin Korkmaz'a devrediyorum,niye niçin diye sorgulamayın,öyle gerektiği için nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım,sizlerden çok ricam metin korkmazın etrafında…