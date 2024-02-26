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Galatasaray böyle penaltı kazandı! İşte pozisyon

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip maçın başında Tete'nin yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Pozisyon sosyal medyada tartışıldı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 20:28 Güncelleme 26 Şubat 2024, 20:42
Galatasaray böyle penaltı kazandı! İşte pozisyon

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip maçın başında Tete'nin yerde kalması sonucu penaltı kazandı.

Bu pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu. Tete'ye yapılan müdahale sonrası hakem uzun süre VAR'ı dinledi ve ekranın başına gitti, ardından penaltı noktasını gösterdi.

İşte Galatasaray'ın kazandığı penaltıİşte Galatasaray'ın kazandığı penaltı

GOLÜ ATTI ICARDI SEVİNCİ YAPTI

Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. Kerem Aktürkoğlu golün ardından maçtan önce ceza alan Icardi'nin gol sevincini yaptı. Icardi'den golün ardından Kerem Aktürkoğlu'nu alkışladı.

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