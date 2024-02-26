Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldızın cezası da belli oldu.