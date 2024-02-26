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Icardi neden yok, kaç maç ceza aldı? Mauro Icardi neden ceza aldı, derbide oynayacak mı? Tahkim Kurulu kararı son dakika!

Son dakika haberine göre, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynadığı maçta yaşanan gerginlik gündeme oturdu. Galatasaray, Ankaragücü karşısında sahadan 3-0 galip ayrılmıştı ancak maçın önüne geçen olay, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareketti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye Ankaragücü maçında taraftara yönelik yaptığı hareketinden dolayı ceza verildi. Peki, Icardi neden yok, kaç maç ceza aldı? Mauro Icardi derbide oynayacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 17:57 Güncelleme 26 Şubat 2024, 17:57
Icardi neden yok, kaç maç ceza aldı? Mauro Icardi neden ceza aldı, derbide oynayacak mı? Tahkim Kurulu kararı son dakika!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında kararını açıkladı. PFDK, Icardi'ye bir maçlık ceza verdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşmış ve sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Maçın önüne geçen olay ise Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına yaptığı hareket oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldızın cezası da belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Mauro Icardi'ye bu hareketinden dolayı '1 maç ceza' verildi.

Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında taraftara yönelik yapmış olduğu hareket.

ANTALYA MAÇINDA YOK!

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye verilen cezanın ardından Arjantinli yıldızın cezasını hangi maçta çekeceği de belli oldu. Golcü futbolcu bu akşam oynanacak Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

DERBİDE SAHADA OLACAK

Mauro Icardi'nin bir maç ceza almasının ardından Galatasaray camiası da rahat bir nefes aldı. Gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Arjantinli yıldız sahada olabilecek.

CEZA ONANDI

Tahkim Kurulu, Mauro Icardi'ye verilen men cezasını onadı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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