Erman Toroğlu yorumladı! Kritik pozisyonda penaltı var mı?

Süper Lig'de heyecan 27.hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Maçın başlarında hakem Abdulkadir Bitigen Tete'ye yapılan müdahalede penaltı noktasını gösterdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri…

''BUNLARIN HEPSİNİ KOVACAKSIN''

Aynı pozisyon Galatasaray'ın ceza sahası içinde olsa VAR'daki hakem maçın hakemini çağırır mıydı? Hakem VAR'a gitse penaltıyı verebilir miydi? Yüreği yeter miydi? Baştan sona yanlış. Gidin artık, bunların hepsini kovacaksın.'' yorumunda bulundu.