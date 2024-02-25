Yattara’nın oynadığı maçta hakeme yumruklu saldırı!

İmranlıspor'un yeni transferi Ibrahima Yattara, ilk maçına Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor karşısında çıktı. Yattara'nın oynadığı maçta rakip takım futbolcusunun hakeme yumruklu saldırısı sonrası müsabaka tatil edildi.

Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı

YATTARA 68.DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Sivas'ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor karşı karşıya geldi. İmranlıspor'un yeni transferi deneyimli futbolcu Ibrahima Yattara, 68. dakikada oyuna girdi.

HAKEME SALDIRI

Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor'un futbolcusu Emre Uyanık'a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi. Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara saldırdı.

Ibrahima Yattaranın oynadığı maçta hakeme yumruklu saldırı

Polislerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Müsabaka ise hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı.