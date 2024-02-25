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İngiltere Lig Kupası'nda nefes kesen final: Zafer Liverpool'un

İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool, uzatma devrelerinde bulduğu golle Chelsea'yi 1-0 yenerek zafere ulaştı. Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 22:09 Güncelleme 25 Şubat 2024, 22:09
İngiltere Lig Kupası’nda nefes kesen final: Zafer Liverpool’un

Chelsea ile Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle biten mücadelede kazanananı uzatma devreleri belirledi.

Liverpool İngiltere Lig Kupası'nı 10. kez müzesine götürdüLiverpool İngiltere Lig Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü

CHELSEA İLE LIVERPOOL NORMAL SÜREDE YENİŞEMEDİ

Chelsea ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği İngiltere Lig Kupası finali büyük heyecana sahne oldu. Mücadelede Liverpool'un ve Chelsea'nin bir golü VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edilirken, normal süre golsüz eşitlikle sona erdi.

Liverpoollu oyuncuların galibiyet golü sonrası sevinciLiverpoollu oyuncuların galibiyet golü sonrası sevinci
İNGİLTERE KUPASI LIVERPOOL'UN

Uzatma devrelerinin de büyük heyecana sahne olduğu maçın 118. dakikasında van Dijk sahneye çıktı. Hollandalı stoper takımına kupayı getiren golü attı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.

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