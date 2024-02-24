Galatasaray’dan sert hakem tepkisi! İşte o açıklama

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşayı 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin son anlarında karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın VAR kontrolü sonrası verdiği penaltı kararı büyük tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili olarak Galatasaray'dan flaş tepki geldi.

İŞTE SARI KIRMIZILI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!