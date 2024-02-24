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Dzeko'nun attığı gol sayılmadı! İşte golü iptal ettiren kural

Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe sahasında Ksımpaşa ile karşılaştı. İlk yarının son anlarında Dzeko'nun golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Golün neden sayılmadığı ise merak konusu oldu. İşte golün sayılmama nedeni...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 20:03 Güncelleme 24 Şubat 2024, 20:03
Dzeko’nun attığı gol sayılmadı! İşte golü iptal ettiren kural

Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarının son anlarında Dzeko'nun golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

İşte Dzeko'nun pozisyonuİşte Dzeko'nun pozisyonu

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GOL NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Dzeko'nun attığı golün geçerli sayılmaması ise kuralın ne olduğu sorusunu akıllara getirdi. Ofsayt kuralına göre, Ofsayt çizgisi kaleye en yakın 2. savunma oyuncusundan çizilir. Dzeko'nun pozisyonda ise kaleci Dzeko'nun ilerisinde olduğu ve korner direğine yakın oyuncu son adam olarak kabul edildiğinden gol geçersiz sayıldı.

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