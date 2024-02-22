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Sparta Prag - Galatasaray maçı saat kaçta? Prag - GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler ve puan sıralaması..

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, Çekya takımı Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa'daki başarılı performansını sürdüren Galatasaray, bu zorlu maçta turu geçmek için sahaya çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta bazı maçlar şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak. Sparta Prag-Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu ise merak konusu. Maç, İngiliz hakem Anthony Taylor tarafından yönetilecek.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 09:41 Güncelleme 22 Şubat 2024, 09:42
Sparta Prag - Galatasaray maçı saat kaçta? Prag - GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler ve puan sıralaması..

Okan Buruk ve ekibi, ilk maçta tur için önemli bir adım attı ve şimdi gözlerini rövanş karşılaşmasına çevirdi. Galatasaray, Çekya temsilcisi karşısında tur atlamak için sahaya çıkacak, bu da takımın morallerini yükseltiyor. Trendyol Süper Lig'de zirveye oynayan sarı kırmızılılar, Avrupa'daki yolculuklarını sürdürmek istiyorlar.

SPARTA PRAG - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

15 Şubat Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Sparta Prag karşılaşmasının rövanş mücadelesi için nefesler tutuldu.

Çekya'da oynanacak Sparta Prag- Galatasaray karşılaşması bugün saat 23:00'te başlayacak.



Sparta Prag - Galatasaray mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sparta Prag maçına Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.



SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor.

Bu hafta salı günü oynanan PSV - Borussia Dortmund mücadelesi TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelmişti.

Çarşamba günü oynan Porto-Arsenal mücadelesi benzer şekilde şifresiz olarak yayınlandı. 22 Şubat Perşembe günü yayın akışına göre şifresiz olarak Toulouse - Benfica ve Marsilya Shakhtar Donetsk maçları yayınlanacak.

Sparta Prag Galatasaray karşılaşması Exxen üzerinden ekranlara gelecek.



GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Sarı kırmızılılar, ilk turda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… ve her türlü beraberlikte tur atlayan takım olacak.

Çekya ekibi Sparta Prag'ın sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

Sparta Prag'ın alacağı en az iki farklı galibiyetle tur atlayan Çekya temsilcisi olacak.



SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Yardımcılıklarını ise Gary Bewswick, Adam Nunn yapacak.

Anthony Taylor bu sezon, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk Molde maçını yönetmişti. Sarı kırmızılılar o maçta Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö'nün golleriyle deplasmanda 3-2 galip gelmişti.



GALATASARAY AVRUPA'DA 316 RANDEVUDA

Sarı kırmızılılar, Sparta Prag karşılaşmasıyla beraber Avrupa'da 316 karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray oynadığı 315 karşılaşmada 113 karşılaşmada galip gelirken 118 kez rakiplerine mağlup oldu.

Oynanılan karşılaşmalarda Galatasaray, rakip fileleri 426 sarsarken kalesinde ise 468 gol gördü.

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