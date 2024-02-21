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Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Muslera'ya İtalya'dan talip var!

Parma, Seria A’ya çıkması durumunda Muslera’yı kadrosuna katmak istiyor. İtalyanlar, yıldız eldivene 2 yıllık sözleşme sunmayı planlıyor. Tecrübeli kalecinin menajeri ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 07:02 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:02
Galatasaray’ın tecrübeli eldiveni Muslera’ya İtalya’dan talip var!

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera İtalyanlar'ın kıskacında. Serie B'de mücadele eden Çizme'nin köklü takımlarından Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek istiyor.

İtalyan ekibinin 37 yaşındaki kalecinin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Parma'nın Muslera'ya 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirlendi.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ
2011 yılından beri Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılı formayla büyük başarılara imza atan Muslera'nın transferiyle ilgili kararını sezon sonuna bıraktığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin bu sezon yaptığı teklife olumlu ya da olumsuz anlamda bir dönüş yapmayan Muslera'nın vereceği nihai karar ise merak ediliyor.

Bilindiği gibi tecrübeli oyuncunun ailesi, ülkesine dönmek istiyor. Muslera ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor. Muslera, bu sezon 38 karşılaşmada forma giydi. Sarı- Kırmızılı taraftarların sevgilisi konumundaki Uruguaylı eldiven, 34 gol yerken 16 maçta ise kalesini gole kapattı.

EN AZ GOL YİYEN 3. KALECİ
Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de maç başına 0.56 gol yiyerek kariyer rekorunu kırdı. Muslera ayrıca Avrupa'da da en az gol yiyen 3. kaleci.

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