Galatasaray’ın tecrübeli eldiveni Muslera’ya İtalya’dan talip var!

İtalyan ekibinin 37 yaşındaki kalecinin menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Parma'nın Muslera'ya 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirlendi.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

2011 yılından beri Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılı formayla büyük başarılara imza atan Muslera'nın transferiyle ilgili kararını sezon sonuna bıraktığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin bu sezon yaptığı teklife olumlu ya da olumsuz anlamda bir dönüş yapmayan Muslera'nın vereceği nihai karar ise merak ediliyor.