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Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika Galatasaray haberleri...UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 17:40 Güncelleme 21 Şubat 2024, 17:40
Galatasaray’ın Sparta Prag maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'la deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın Kamp Kadrosu açıklandı.

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Kadroda sarı kart cezalısı Victor Nelsson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele yer almadı. UEFA kadrosuna dahil edilmeyen yeni transfer Derrick Köhn de kadroda bulunmuyor.

Sparta Prag-Galatasaray maçı yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızlı takımın kamp kadrosu şöyle:

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