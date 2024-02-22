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Menajeri açıkladı: Simon Kjaer için Fenerbahçe itirafı

Son Dakika Fenerbahçe haberleri.... Milan'da forma giyen Simon Kjaer'in menajeri Ocak transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Menajer Mikkel Beck, Simon Kjaer'in Ocak ayında Fenerbahçe tarafından ilgi gördüğünü ancak transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 22:04 Güncelleme 22 Şubat 2024, 22:07
Menajeri açıkladı: Simon Kjaer için Fenerbahçe itirafı

Deneyimli stoper Simon Kjaer, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya Transfer olmuştu. Danimarkalı stoperin yolu son olarak Milan'a düştü. Simon Kjaer'in menajerinden, oyuncusu için Ocak transfer dönemine dair itiraf geldi.

2019-2020 sezonunda Milan'a katılan Simon Kjaer, kısa sürede Pioli'nin takımının vazgeçilmezlerinden oldu.

34 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck, Ocak ayında Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğunu açıkladı.

Kjaer Fenerbahçe'de iki sezon oynadıKjaer Fenerbahçe'de iki sezon oynadı

KJAER İÇİN İTİRAF: "FENERBAHÇE ONU İSTİYORDU"

Mikkel Beck açıklamasında; " Fenerbahçe'nin Kjaer'in durumunu sorduğu bir gerçek. O, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var. Ancak Milan'la böyle bir durumda sezon ortasındayken, değişime gitmek istemedi. Simon şu anda yüzde 100'üyle Milan'a odaklanmış durumda." dedi.

34 yaşındaki stoperin Milan'la olan sözleşmesi 2024 yazı itibariyle sona erecek. Menajer Beck, oyuncusu hakkında gelecek sezon için henüz Milan'la görüşmediklerini belirtti. Kjaer, bu sezon 18 maçta forma giydi.

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