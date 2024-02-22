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Galatasaray golü buldu! VAR devreye girdi

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmana avantajlı bir sonuçla gitti. Temsilcimiz golü yedikten sonra hemen Abdülkerim Bardakcı ile eşitliği buldu. Ancak gol uzun süre VAR'dan incelendi.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 23:33 Güncelleme 22 Şubat 2024, 23:33
Galatasaray golü buldu! VAR devreye girdi

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmana avantajlı bir sonuçla gitti.

İşte Galatasaray'ın gol anıİşte Galatasaray'ın gol anı

GÖRÜNTÜ EXXEN'DEN ALINMIŞTIR

EŞİTLİĞİ ERKEN BULDUK

Temsillcimiz maçın başında kaptırdığı top sonrası golü kalesinde gördü. Ancak sarı kırmızılı ekibimiz ksa süre sonra Abdülkerim Bardakçı ile eşitliği buldu.

UZUN SÜRE İNCELENDİ

Golün ardından maçın hakemi VAR ile uzun süre iletişim halinde kaldı. Gol için ofsayt incelemesi yapıldı ancak sonunda gol kararı çıktı.

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