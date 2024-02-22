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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türk futbolunun iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, 3 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Bu heyecan verici karşılaşma, 2023-2024 futbol sezonunun da başlangıcını yapacak. Süper Kupa, bir önceki sezonun lig şampiyonu ile Türkiye Kupası'nın galibini karşı karşıya getiren bir organizasyondur. Bu sene, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe, kupayı kazanmak için mücadele edecek.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 10:11 Güncelleme 22 Şubat 2024, 10:11
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Kupa mücadelesi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in iki köklü kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın tarihini resmen açıkladı. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar...

SÜPER KUPA NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının yeri ve tarihini resmi olarak duyurdu. Süper Lig'in güçlü temsilcileri Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa Stadı'nda gerçekleşecek.

TFF'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasındaki müsabaka, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak. Futbolseverler, bu prestijli mücadeleyi izlemek için heyecanla beklerken, Süper Kupa'nın bu yılki ev sahibi Şanlıurfa olacak.

Daha önce 29 Aralık'ta planlanan müsabaka, Suudi Arabistan'da yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Ancak TFF, yeni tarih ve yer konusunda futbolseverleri bilgilendirerek, bu önemli etkinliği Şanlıurfa'da gerçekleştireceğini duyurdu.

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Saat 21.00'de başlayacak müsabaka, ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

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