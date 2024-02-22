Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Kupa mücadelesi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in iki köklü kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın tarihini resmen açıkladı. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar...

SÜPER KUPA NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının yeri ve tarihini resmi olarak duyurdu. Süper Lig'in güçlü temsilcileri Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa Stadı'nda gerçekleşecek.