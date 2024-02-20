Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı: "Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum"
Son dakika haberi! TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarını açıkladı. Maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. İşte 26. haftanın VAR kayıtları.
On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.
Bu kapsamda TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan 6 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Kasımpaşa- Karagümrük maçı: ʺElle oynamadan dolayı golü iptal ediyorumʺ
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük mücadelesinin 79. dakikasında ev sahibi ekibin attığı 2. gol öncesi potansiyel elle oynama için inceleme verildi. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek golü iptal etti.
Hatayspor-Sivasspor penaltı iptali: 11 numaranın ayağını sola açtığının açısı...
Hatayspor - Sivasspor maçının 80. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.
Alanyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 64. dakikasında elle oynama için inceleme verildi. Kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.
Gaziantep FK - Samsunspor maç sonu; Şiddetli hareketten dolayı izleme tavsiyesi ve hakemin kararı ile 3 numaralı oyuncu ihraç edildi.
Pendikspor - Trabzonspor müsabakasının 26. dakikasında Halil Akbunar ile Meunier arasındaki pozisyonda hakem Halil Umut Meler, önce penaltı noktasını gösterdi. İzleme tavsiyesi üzerine hakem Meler, penaltıyı iptal etti.
Başakşehir - Kayserispor mücadelesinin 90+7. dakikasında elle oynama için inceleme verilirken, pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.