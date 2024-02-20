SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı: "Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum"

Son dakika haberi! TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarını açıkladı. Maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. İşte 26. haftanın VAR kayıtları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 20:14 Güncelleme 20 Şubat 2024, 21:09
Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı hayata geçirdi.

▶️ Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Bu kapsamda TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan 6 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Kasımpaşa- Karagümrük maçı: ʺElle oynamadan dolayı golü iptal ediyorumʺKasımpaşa- Karagümrük maçı: ʺElle oynamadan dolayı golü iptal ediyorumʺ

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük mücadelesinin 79. dakikasında ev sahibi ekibin attığı 2. gol öncesi potansiyel elle oynama için inceleme verildi. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek golü iptal etti.

Hatayspor-Sivasspor penaltı iptali: 11 numaranın ayağını sola açtığının açısı...Hatayspor-Sivasspor penaltı iptali: 11 numaranın ayağını sola açtığının açısı...

Hatayspor - Sivasspor maçının 80. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.

Alanyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 64. dakikasında elle oynama için inceleme verildi. Kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

Gaziantep FK - Samsunspor maç sonu; Şiddetli hareketten dolayı izleme tavsiyesi ve hakemin kararı ile 3 numaralı oyuncu ihraç edildi.

Pendikspor - Trabzonspor müsabakasının 26. dakikasında Halil Akbunar ile Meunier arasındaki pozisyonda hakem Halil Umut Meler, önce penaltı noktasını gösterdi. İzleme tavsiyesi üzerine hakem Meler, penaltıyı iptal etti.

Başakşehir - Kayserispor mücadelesinin 90+7. dakikasında elle oynama için inceleme verilirken, pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
DEM’den Cepheyi büyüteceğiz çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük ve ’teröristan’... CHP daha nelere boyun eğecek?
İngiltere’yi Müslüman korkusu sardı! LGBT terörü başlattı İsrail soykırımı artırdı: Hristiyan gençler hızla İslam’ı seçiyor
İstanbul’da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP’li Tuğba Dönmez DEM Parti’ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi’ne FETÖ tepkisİ
Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Soykırımcının hamisi ABD’den İsrail itirafı! Beyaz Saray konuşulmasını yasakladı: Washington Post nükleer rubiconun aşıldığını yazdı
CHP’de Sarıyer krizi! Şükrü Genç bağımsız aday oluyor... Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nu mu aşamadı?
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı
TAKVİM gündeme getirdi! Bahçeli FETÖ’cülere iade-i itibar veren Danıştay 5’e sert daldı: Maklube mi yiyorlar, haşhaşi vaazı mı dinliyorlar?
6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Başsavcılıktan karara itiraz
Galatasaray’a bir Sambacı daha! Sezon sonu bedelsiz gelecek
SON DAKİKA