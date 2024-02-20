Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı: "Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı hayata geçirdi.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.