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Sparta Prag - Galatasaray maçını Anthony Taylor yönetecek!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 32 turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaşmış ve sahadan 3-2 galip ayrılmıştı. Perşembe gecesi tur için Çekya'da mücadele edecek olan sarı kırmızılıların Prag maçını yönetecek hakem de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 12:39 Güncelleme 20 Şubat 2024, 12:46
Sparta Prag - Galatasaray maçını Anthony Taylor yönetecek!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 32 turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaşmış ve sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Perşembe gecesi tur için Çekya'da mücadele edecek olan sarı kırmızılıların Prag maçını yönetecek hakem de belli oldu.

Anthony Taylor, son olarak Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest - Newcastle United maçını yönetmiştiAnthony Taylor, son olarak Premier Lig'de oynanan Nottingham Forest - Newcastle United maçını yönetmişti

DÜDÜK TAYLOR'DA!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Sparta Prag - Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Taylor, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Molde maçında da düdük çalmıştı.

EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan ile oynadığımız maçı yöneten Taylor, penaltı verdiği pozisyonun ardından VAR uyarısıyla kararını geri almıştıEURO 2024 elemelerinde Hırvatistan ile oynadığımız maçı yöneten Taylor, penaltı verdiği pozisyonun ardından VAR uyarısıyla kararını geri almıştı

İTALYAN TARAFTARLARIN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI!

İngiliz hakem, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelen Roma - Sevilla maçı sonrasında yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Anthony Taylor ve ailesine, havalimanında Roma taraftarlarının saldırısına uğramıştı.

Budapeşte Havalimanı'ndan ayrılmak için hazırlanan Taylor, kalabalık taraftar grubunun hedefi haline gelmiş ve ailesini korumuştu. Güvenlik güçleri olay sırasında taraftarlara müdahalede bulunmuştu.

Öte yandan öfke dolu taraftarlar da İngiliz hakem ve ailesinin arkasından masa ve sandalye atmayı sürdürmüştü.

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