Spor yazarlarından Fernando Santos ve yönetime savunma futbolu tepkisi: Beşiktaş’ı tanımıyor!

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada teknik direktör Fernando Santos'un özellikle maçın ilk 25 dakikasında oynattığı oyun oyun çok eleştirilmişti. TAKVİM'in usta yazarı ve Beşiktaş'ı9n efsane ismi Oktay Derelioğlu da deneyimli hocayla dikkat çekici ifadeler kullandı.
Derelioğlu, "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim... Beşiktaş, Fernando Santos ile ümit verici bir oyun oynamıyor. Hoca, Beşiktaş'ın kimyasına uymuyor. Hocanın oynattığı oyun çok garantici, çok pasif... Durağan bir oyun oynuyor Beşiktaş... Maçları kazanıp kazanmaması o günkü oyuncuların performansına kalıyor" ifadesini kullandı.
TAKIMA BİR DOKUNUŞU YOK
Derelioğlu, "Örneğin Semih Kılıçsoy gibi çok yetenekli bir oyuncusu çıkıyor Trabzonspor maçını alıyor. Maça baktığınızda ise Trabzonspor bir tık daha iyi oynadı dersiniz. Santos'un şu anki maçlara baktığınızda takıma bir dokunuşu yok. Bir taktiği yok. Hoca, Beşiktaş'ı tanımıyor bence... Tarihine bakması lazım. Ya da onu getirenler iyi anlatamamış Beşiktaş'ı" dedi.