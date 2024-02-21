Spor yazarlarından Fernando Santos ve yönetime savunma futbolu tepkisi: Beşiktaş’ı tanımıyor!

SANTOS'LA DEVAM EDİLMELİ Fernando Santos şu ana kadar Beşiktaş 'ta ortaya koyduğu performansla doğal olarak taraftarları memnun edemedi. Özellikle Konya maçının ilk yarısında Beşiktaş'ın rakip ceza sahasına girememesi ve pozisyon üretememesi büyük tepki çekti. Santos bile maçtan sonra ilk yarıdaki tabloyu işaret ederek oyundan memnun olmadığını dile getirdi. Futbolda tabii ki kazanmak önemlidir. Hele hele Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bu ortamda. Ancak büyük takım refleksi bu olmamalıdır. Yeni sezonda Santos oyun anlayışını değiştirmez ve taraftara güzel futbol izletemezse sıkıntılar yaşanabilir ama ben yine de Santos'un uzun vadeli kalmasından yanayım. Kartal Yiğit





OYUN ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRMELİ

Konya maçının ilk 25 dakikasında oynanan oyunu hiçbir teknik adam taktik olarak oyuncularına vermez. O kadar kötü bir oyundu. Bunu herkes gibi Fernando Santos da dile getirdi. Fakat geldiği günden beri oynattığı oyuna bakarsak basit gol yemeye önlem almaya çalışyor. Taraftar da bunu saygıyla karşılıyor ama taraftar her zaman göze hoş gelen oyun ister. Eğer Santos taraftara kulak verirse Beşiktaş'tan sonra Avrupa'da büyük kulüplerden de teklif alır. Bu oyun anlayışı ile başarılı olması zor olduğunu düşünüyorum. Fakat aldığım duyumlara göre Santos da oyun planını değiştirip artık hücuma geçmeye hazırlanıyormuş.

Serdar Sarıdağ