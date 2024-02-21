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Spor yazarlarından Fernando Santos ve yönetime savunma futbolu tepkisi: Beşiktaş'ı tanımıyor!

Fernando Santos'un oynattığı savunma ağırlıklı futbol tartışma yarattı. "Santos’un oyunu çok garantici, çok pasif... Takıma hiçbir dokunuşu da yok. Hoca, Beşiktaş’ı tanımıyor bence... Tarihine bakması lazım. Ya da onu getirenler iyi anlatamamış"

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Şubat 2024 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:02
Spor yazarlarından Fernando Santos ve yönetime savunma futbolu tepkisi: Beşiktaş’ı tanımıyor!

Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada teknik direktör Fernando Santos'un özellikle maçın ilk 25 dakikasında oynattığı oyun oyun çok eleştirilmişti. TAKVİM'in usta yazarı ve Beşiktaş'ı9n efsane ismi Oktay Derelioğlu da deneyimli hocayla dikkat çekici ifadeler kullandı.

Derelioğlu, "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim... Beşiktaş, Fernando Santos ile ümit verici bir oyun oynamıyor. Hoca, Beşiktaş'ın kimyasına uymuyor. Hocanın oynattığı oyun çok garantici, çok pasif... Durağan bir oyun oynuyor Beşiktaş... Maçları kazanıp kazanmaması o günkü oyuncuların performansına kalıyor" ifadesini kullandı.

TAKIMA BİR DOKUNUŞU YOK
Derelioğlu, "Örneğin Semih Kılıçsoy gibi çok yetenekli bir oyuncusu çıkıyor Trabzonspor maçını alıyor. Maça baktığınızda ise Trabzonspor bir tık daha iyi oynadı dersiniz. Santos'un şu anki maçlara baktığınızda takıma bir dokunuşu yok. Bir taktiği yok. Hoca, Beşiktaş'ı tanımıyor bence... Tarihine bakması lazım. Ya da onu getirenler iyi anlatamamış Beşiktaş'ı" dedi.



SANTOS BUHTZ'U YAKALADI
Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başında önemli bir başarıya imza attı. Kara Kartal, Portekizli hoca ile ligde çıktığı 4 iç sahada kalesini gole kapattı. Siyah- Beyazlılar'da daha önce aynı başarıya Horst Buhtz (4 maç, Aralık 1972 - Ocak 1973) imza atmıştı.

SANTOS'LA DEVAM EDİLMELİ
Fernando Santos şu ana kadar Beşiktaş'ta ortaya koyduğu performansla doğal olarak taraftarları memnun edemedi. Özellikle Konya maçının ilk yarısında Beşiktaş'ın rakip ceza sahasına girememesi ve pozisyon üretememesi büyük tepki çekti. Santos bile maçtan sonra ilk yarıdaki tabloyu işaret ederek oyundan memnun olmadığını dile getirdi. Futbolda tabii ki kazanmak önemlidir. Hele hele Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bu ortamda. Ancak büyük takım refleksi bu olmamalıdır. Yeni sezonda Santos oyun anlayışını değiştirmez ve taraftara güzel futbol izletemezse sıkıntılar yaşanabilir ama ben yine de Santos'un uzun vadeli kalmasından yanayım.

Kartal Yiğit



OYUN ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRMELİ
Konya maçının ilk 25 dakikasında oynanan oyunu hiçbir teknik adam taktik olarak oyuncularına vermez. O kadar kötü bir oyundu. Bunu herkes gibi Fernando Santos da dile getirdi. Fakat geldiği günden beri oynattığı oyuna bakarsak basit gol yemeye önlem almaya çalışyor. Taraftar da bunu saygıyla karşılıyor ama taraftar her zaman göze hoş gelen oyun ister. Eğer Santos taraftara kulak verirse Beşiktaş'tan sonra Avrupa'da büyük kulüplerden de teklif alır. Bu oyun anlayışı ile başarılı olması zor olduğunu düşünüyorum. Fakat aldığım duyumlara göre Santos da oyun planını değiştirip artık hücuma geçmeye hazırlanıyormuş.

Serdar Sarıdağ

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