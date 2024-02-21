Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 12 Dev Adam’a moral verdi

Bakan Bak, "Türk basketbolunu çok güzel günler bekliyor. Basketbolumuz gelecekte çok daha iyi noktalara gelecek. Size inanıyor ve güveniyoruz" dedi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "İnşallah bu süreçleri milli formaya yakışacak şekilde en iyi sonuçlarla geçeriz. NBA'de forma giyen oyuncuların olmayışı, burada bulunanlar için bir fırsat. Şans bulacak arkadaşlar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi. Milli Takım koçu Ergin Ataman ise, "Diğer oyuncularımızın eksiksiz bir şekilde buraya dahil olmasının ardından belki bir tane de Avrupa veya NBA'den takıma çıta atlatacak devşirme bir oyuncuya kapımız açık olur. Bu da planlarımızda var" diye konuştu.

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