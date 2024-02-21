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KSL ne demek? İddaa KLS anlamı ne? Bilyoner Nesine Misli ertelenen maç ne olur?

İddaa tutkunlarının sıkça karşılaştığı ve merak ettiği terimlerden biri olan KSL, karşılaşmaların beklenmedik sebeplerle yarıda kesilmesi ya da ertelenmesi durumunu ifade eder. Peki, KSL tam olarak ne demek, KSL yazan bir maçın sonucu nasıl değerlendirilir ve bu durum iddaa severler için ne anlama geliyor? İşte detaylar:

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 14:58 Güncelleme 21 Şubat 2024, 14:58
KSL ne demek? İddaa KLS anlamı ne? Bilyoner Nesine Misli ertelenen maç ne olur?

KSL kuralı, iddaa oynayanlar için önemli bir güvence sunar. Maçların beklenmedik sebeplerle ertelenmesi ya da yarıda kalması durumunda, bahislerin nasıl değerlendirileceğine dair net bir yol haritası sağlar. Bu, bahisçilerin maçların akıbeti hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bahislerini daha bilinçli bir şekilde yönetmelerini sağlar.

KSL Ne Demek?

KSL, "Kesintiye Uğrayan ya da Yarıda Kalan Maç" anlamına gelmektedir. Eğer bir iddaa programında bir maçın yanında KSL ibaresini görüyorsanız, bu, maçın herhangi bir sebepten ötürü ertelendiğini veya yarıda kaldığını gösterir. Bu durum, maçın oynanışını ve bahislerin değerlendirilmesini doğrudan etkiler.

KSL Olan Maçların Sonucu Nasıl Değerlendirilir?

KSL ibaresi taşıyan bir maç için belirlenen kurallar, maçın ve bahislerin nasıl değerlendirileceğini belirler. İşte bu kurallardan bazıları:

24 Saat Kuralı: Eğer maç, ertelendiği veya yarıda kaldığı andan itibaren 24 saat içinde oynanırsa, bahisler geçerli sayılır ve kuponlarınız oyunun sonucuna göre değerlendirilir.

Bahislerin İptali: Maç, ertelendiği veya yarıda kaldığı tarihi takip eden takvim günü içinde oynanmazsa, bahisler iptal edilir ve oran 1.00 olarak belirlenir.

Kesintiye Uğrayan Maçlar: Bir maçın ikinci yarısının başlamasından önce kesintiye uğraması durumunda, eğer maç belirlenen süre içinde tekrar başlamazsa, tüm bahisler iptal edilir. Ancak, kesinti anında sonucu kesinleşmiş bahisler geçerliliğini korur.

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