VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? TFF VAR kayıtları nereden izlenecek, hangi kanalda yayınlanacak? Geçmiş kayıtlar görülebilecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin ve kulüplerin uzun süredir talep ettiği bir kararı hayata geçiriyor. Süper Lig'de yaşanan tartışmalı pozisyonlara dair VAR (Video Yardımcı Hakem) kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte, maçlarda VAR hakemlerinin, oyunun hakemini monitöre çağırarak izleme tavsiyesinde bulunduğu anlar artık herkes tarafından izlenebilecek.
Ne Zaman ve Nasıl İzlenecek?
Federasyonun duyurusuna göre, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları 20 Şubat Salı günü saat 20:00 itibarıyla erişime açılacak. Futbolseverler, haftalık maçların tamamlanmasının ardından, VAR kayıtlarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Youtube hesabı üzerinden izleyebilecekler. Bu sayede, karar verme süreçleri şeffaflık kazanacak ve tartışmalı pozisyonlar hakkında daha net bilgilere ulaşılabilecek.
Geçmiş Kayıtlara Erişim Mümkün mü?
Federasyonun açıklamasına göre, şimdilik sadece kararın alındığı tarihten itibaren oynanacak maçların VAR kayıtları paylaşılacak. Geçmişe dönük olarak oynanan maçların VAR kayıtlarının erişime açılması ise gündemde bulunmuyor. Bu durum, bazı futbolseverler tarafından merak konusu olmuş durumda ve ilerleyen dönemlerde bu konuda bir gelişme olup olmayacağı takip ediliyor.