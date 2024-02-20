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Başkan Erdoğan'dan şampiyon güreşçilere tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımını ve Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımını tebrik etti.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 22:35 Güncelleme 20 Şubat 2024, 22:54
Başkan Erdoğan’dan şampiyon güreşçilere tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde:

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. "


"7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Avrupa Güreş Şampiyonasında şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımımız yurda döndüAvrupa Güreş Şampiyonasında şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımımız yurda döndü
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımımız yurda döndü

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