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Voleybol Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de!

Voleybol Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 11:36 Güncelleme 19 Şubat 2024, 12:07
Voleybol Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye’de!

İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla düzenlenen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybol hakemleriyle birlikteTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybol hakemleriyle birlikte

TVF BAŞKANI AÇIKLADI

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

5 Mayıs'ta oynanacak 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahipliğini üstleneceği şehir ise daha sonra açıklanacak.

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