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Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun! Anadolu Efes 67-80 Fenerbahçe Beko

Türkiye Basketbol Ligi ve THY EuroLeauge'de kıyasıya bir rekabet halinde olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek için Konya'da karşı karşıya geldi. 38. Türkiye Kupası'nı kazanan takım sarı lacivertliler oldu. Kanarya böylelikle kupayı 8. kez müzesine götürdü. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 17:21 Güncelleme 18 Şubat 2024, 18:23
Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko’nun! Anadolu Efes 67-80 Fenerbahçe Beko

Türkiye Kupası final mücadelesinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Konya'da karşı karşıya geldi. 38. Türkiye Kupası'nın kazananı 80-67'lik skorla sarı lacivertliler oldu.

İlk çeyrekten maç sonuna kadar rakibine üstünlüğü bırakmayan Fenerbahçe, 8. kez kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımFenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşım

PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot: 26-20 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-35 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 63-49 (Fenerbahçe lehine)

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 3, Nigel Hayes 12, Emre Ekşioğlu 4, Nick Calathes 10, Johnathan Moltey 15, Şehmus Hazer 3, Scottie Wilbekin 18, Tarık Biberovic 8, Marko Guduric 7

Anadolu Efes: Shane Larkin 17, Elijah Bryant 15, Erten Gazi 2, Tibor Pleiss 2, Ercan Osmani 7, Will Clyburn 16, Darius Thompson 5, Erkan Yılmaz 3
Başantrenör: Tomislav Mijatovic

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FENERBAHÇE 8. KEZ KAZANDI

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı 8. kez müzesine götürmeyi başardı.

▶️ Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe!

Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazandı. Bundan sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, şampiyonluğa ulaşamadı.

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2009-2010'da, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 72-68 yenerek 43 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı 81-72 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde Galatasaray'ı 63-57 yenerek kupada şampiyonluk yaşadı.

2015-2016 sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup ederek 5. kupasını kaldıran Fenerbahçe, 2019'da Anadolu Efes'e, 2020'de de Darüşşafaka'ya üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

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JASIKEVICIUS HEM OYUNCU HEM KOÇ OLARAK KAZANDI!

Sezona Dimitris İtudis yönetiminde başlayan Fenerbahçe Beko, Avrupa'da gelen kötü sonuçların ardından Yunan koç ile yollarını ayırdı. Kanarya, eski basketbolcusu Sarunas Jasikevicius'u takımın başına getirdi.

Sırp koç, sarı lacivertlilerin başında ilk kupasını da kazanmış oldu. Sarunas oyunculuk döneminde de Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.

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SON ŞAMPİYON ANADOLU EFES OLMUŞTU

2022-2023 sezonunda Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sebebiyle Türkiye Kupası finali oynanmamıştı.

2021-2022 sezonunda ise finalde rakibi Fenerbahçe'yi 86-72 mağlup eden Anadolu Efes kupayı müzesine götürmüştü.

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ANADOLU EFES KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor. Kupada 16 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Lacivert-beyazlı ekip, en son 2021-2022 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 12. kupasını müzesine götürdü.

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