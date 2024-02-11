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TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a şok!

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı ertelenmişti. TFF'den bu erteleme kararına ilişkin kulüpleri üzecek bir aksiyon alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 14:14 Güncelleme 11 Şubat 2024, 14:14
TFF’den Fenerbahçe ve Galatasaray’a şok! 1

Bilindiği üzere 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenen final için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek.

TFF’den Fenerbahçe ve Galatasaray’a şok! 2

Sabah'ta yer alan haberde para, Suudi Arabistan'a iade edilecek. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul ederken, kupanın yeni tarihi ile ilgili belirsizlik sürüyor.

TFF’den Fenerbahçe ve Galatasaray’a şok! 3

Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil.

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