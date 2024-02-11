TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a şok!

1 Bilindiği üzere 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenen final için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek.



2 Sabah'ta yer alan haberde para, Suudi Arabistan'a iade edilecek. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul ederken, kupanın yeni tarihi ile ilgili belirsizlik sürüyor.