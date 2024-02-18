Trabzonspor Pendikspor’u iki golle geçti!

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor'a konuk oldu.
Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 3.'lük mücadelesi veren Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor'a konuk oldu.
GOLLER PEŞ PEŞE!
Pozisyon yönünden kısır geçen maçta sahneye önce Trezeguet çıktı. Mısırlı futbolcu, korner pozisyonunda Berat'tan seken topu tamamladı ve takımına 3 puanı getirdi.
Ardından sahne alan Enis Destan, Thomas Meunier'in ortasını iyi değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirdi.
FIRTINA 3.'LÜĞE ÇIKTI
Bu sonucun ardından 43 puana yükselen Trabzonspor, maç fazlasıyla Beşiktaş'ın önünde 3. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 26 puanda kaldı ve küme düşme hattından çıkamadı.
MEUNIER'DEN BİR ASİST DAHA!
Borussia Dortmund'dan Trabzonspor'a transfer olan Thomas Meunier, bordo mavili kariyerine inanılmaz başladı. İlk olarak Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında Eren Elmalı'nın attığı son saniye golünde asistini yapan yıldız futbolcu, Hatayspor maçında da takım arkadaşlarına servis yapmıştı.
Meunier, 3. resmi maçında da asistini yapmayı başardı. Yıldız futbolcu Enis Destan'a 'al da at' derken, golcü oyuncu bu şansı geri çevirmedi.