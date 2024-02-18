Trabzonspor Pendikspor’u iki golle geçti!

Abdullah Avcı, iki maç üst üste sahadan galip ayrılmayı başardı

MEUNIER'DEN BİR ASİST DAHA!



Borussia Dortmund'dan Trabzonspor'a transfer olan Thomas Meunier, bordo mavili kariyerine inanılmaz başladı. İlk olarak Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında Eren Elmalı'nın attığı son saniye golünde asistini yapan yıldız futbolcu, Hatayspor maçında da takım arkadaşlarına servis yapmıştı.