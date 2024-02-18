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Taha Akgül 11. kez Avrupa şampiyonu

Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi kariyerinin 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 21:27 Güncelleme 18 Şubat 2024, 21:35
Taha Akgül 11. kez Avrupa şampiyonu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası devam ediyor.

Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Geno Petriashvili'yi 5-4 yendi ve altın madalya kazandı.

Böylelikle Milli güreşçi Taha Akgül, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

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OSMAN AŞKIN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 11'inci kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı.

▶️ Bakan Bak'tan Avrupa şampiyonu Taha Akgül'e tebrik telefonu!


Bakan Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü yürekten kutluyorum. 11. kez Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

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