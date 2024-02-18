Feyzullah Aktürk’ten tarihi başarı! Bir kez daha Avrupa şampiyonu!

Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil müsabakaları sona erdi.

İşte Feyzullah Aktürk'ün maç sonu yaşadığı sevinç

ZİRVEDE YER ALDI

Organizasyonda 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, Gürcistan ve Azerbaycan'ın önünde takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Türkiye böylece İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 1993 Avrupa Şampiyonası'ndan beri ilk defa serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Feyzullah Aktürk (92 kilo) ve Taha Akgül (125 kilo) altın, Muhammet Karavuş (57 kilo) ve Soner Demirtaş (74 kilo) gümüş, Osman Göçen (86 kilo) ve İbrahim Çiftçi (97 kilo) ise bronz madalya elde etmişti.

Feyzullah Aktürk maç sonunda mutluluğunu dile getirdi

ÇOK GURURLUYUM

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, "Önümdeki 1 hafta şampiyonluğun tadını çıkarmak istiyorum. Ondan sonraki planlarımız yine turnuva odaklı devam edecek. Türk milletine dualarını eksik etmedikleri için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Slovakya'dan Boris Makoev'i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah Aktürk, "3 yıldır yenilmemenin gururunu yaşıyorum. Allah'a şükür. Önümüzdeki bir dünya şampiyonamız var, arada olimpiyatlar var. Önümüzdeki turnuvalara hazırlık sürecimiz olacak. Önümdeki 1 hafta şampiyonluğun tadını çıkarmak istiyorum. Ondan sonraki planlarımız yine turnuva odaklı devam edecek. Türk milletine dualarını eksik etmedikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız da bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemiyor. Önümüzdeki şampiyonalara da iyi hazırlanıp tekrar zirvede olmak istiyoruz" dedi.

Aktürk sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Her sikletteler. Bu anlamda bizim dezavantajımız bu. Biz de bunu göremezsiniz. Türk milleti, Türk bayrağından başka bir yerde güreş yapmaz. Millliyetçi ruhlu bir milletiz biz. Ama istedikleri kadar dağılsınlar. Biz bir Türk olarak burada elimizden gelenin sonuna kadar savaşacağız ve altın madalya alarak gideceğiz inşallah ülkemize."



ŞEREF EROĞLU: FEYZULLAH BU İŞİ YÜREĞİYLE VE CESARETİYLE YAPIYOR

Feyzullah Aktürk'e teşekkür eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Şampiyona diyorum ki; 'Olabildiğince Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu ol. Madalyaları al." Çünkü ben onun hayali olduğunu biliyorum. Yağlı güreşe eninde sonunda gidecek. Ama biz onu geciktirmeye çalışıyoruz. Olimpiyatta da şampiyon olursan seni yağlı güreşe göndereceğim dedim. Şimdi o onun gününü sayıyor. Bu arada 3 Avrupa şampiyonluğunu cebe koydu. Ben kendisine teşekkür ederim. 92 kiloda 3 yıl üst üste aynı performansı sergilemek Taha ve Rıza'dan sonra Türk güreşinde yok gibi. Geçen yıl eğer inansaydı dünya şampiyonu olarak karşımızdaydı. Feyzullah bu işi yüreğiyle ve cesaretiyle yapıyor. Final hariç bütün maçları 10-0 bitti. Bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı. Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon güreşçiyi telefonla arayarak kutladı.