Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, 17 Şubat Cumartesi saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla 6. sırada yer alıyor.