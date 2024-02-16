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Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde karşılaşma öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da iki futbolcu kadro dışında kalırken sezon sonuna kadar forma giyemeyecekler. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 15:04 Güncelleme 16 Şubat 2024, 15:04
Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok 1

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, 17 Şubat Cumartesi saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok 2

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 64 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 36 puanla 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok 3

Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'a karşı 2 puan kaybederek liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışına devam etmek istiyor.

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