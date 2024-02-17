Galatasaray’ın Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu! Tam 5 eksik

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor.

25. hafta liderliği Fenerbahçe'nin elinden alan Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda zorlu maç öncesi kamp kadrosu da belli olurken 5 isim kafilede yer almadı.

Sparta Prag maçında sakatlanan Kaan Ayhan, yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bırakmıştı. İki isim de kafilede yer almadı

AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hafif ağrıları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Tanguy Ndombele riske edilmemek için MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer almıyor." denildi.

Aslan'da Hakim Ziyech ve Serge Aurier de Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

Sarı kırmızılıların Ankara kafilesi şu isimlerden oluşuyor;

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kafilesi