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Fatih Terim'in Panathinaikos'u 10 kişilik rakibini yenemedi

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği Lamia ile 2-2 berabere kaldı. Lamia maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 00:44 Güncelleme 18 Şubat 2024, 00:44
Fatih Terim’in Panathinaikos’u 10 kişilik rakibini yenemedi

Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasında Panathinaikos, Lamia'yı ağırladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Panathinaikos'un gollerini 45+3. dakikada Bernard ile 59. dakikada Alexander Jeremejeff atarken Lamia sayılarını 45+1. dakikada Carlitos ve 68. dakikada Sotiris Tsiloulis kaydetti.

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Lamia'da forma giyen Ruben Martinez Granja, 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 51 yapan Panathinaikos ligdeki bir sonraki maçında Kifisia'yı konuk edecek.

34 puana yükselen Lamia ise AEK'yı ağırlayacak.

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