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Manchester City'e şampiyonluk yarışında büyük yara! Chelsea'den sürpriz

Manchester City, Premier Lig'in 25. haftasında evinde Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Chelsea'nin golünü Raheem Sterling attı. Ev sahibi ekibin golünü ise Rodri kaydetti.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 23:17 Güncelleme 17 Şubat 2024, 23:17
Manchester City’e şampiyonluk yarışında büyük yara! Chelsea’den sürpriz

İngiltere Premier Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oldu.

Şampiyonluk hesapları yapan Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Manchester City'nin golünü 83. dakikada Rodri, Chelsea'nin golünü 42. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

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Bu beraberlikle Manchester City puanını 53'e çıkarırken, Chelsea'de 35 puana yükseldi.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında erteleme maçında sahasında Brentford'u konuk ederken, Chelsea'de 26. haftada Brentford deplasmanına çıkacak.

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