Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

Türk sporunda gurur akşamları devam ediyor!🇹🇷



Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Nesrin Baş'ı canıgönülden tebrik ediyorum.👏🏼 pic.twitter.com/jJhFJPOSe4 — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) February 16, 2024



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuları kutlayarak, "Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı tebrik ediyorum. Şampiyonada 53 kiloda bronz madalya elde eden güreşçimiz Zeynep Yetgil'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.