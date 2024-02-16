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Busenaz Sürmeneli Fenerbahçe'de!

Olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak." denildi.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 12:35 Güncelleme 16 Şubat 2024, 12:55
Busenaz Sürmeneli Fenerbahçe’de!

Olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

🥊👊 Busenaz Sürmeneli Fenerbahçe'de! 🟡🔵

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak." denildi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı. Elde ettiği çok sayıdaki ulusal ve uluslararası başarısını Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarıyla taçlandıran ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kazandığı altın madalya ile de Türk boks tarihine geçen Busenaz Sürmeneli, artık sarı lacivertli forma altında başarılarına yenilerini eklemek için ringe çıkacak. Busenaz Sürmeneli'ye "Dünyanın En Büyük Spor Kulübüne hoş geldin" diyor, 2024 Paris Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda sonsuz başarılar diliyoruz.

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BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli, 25 Haziran 1998 tarihinde Trabzon'da doğmuş bir Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur ve ikiz kız kardeşi Tuğçenaz'a sahiptir.

Sürmeneli'nin büyük başarıları arasında, 2019 Dünya Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklette altın madalya kazanması yer almaktadır. Bu altın madalya, Türkiye'nin boksta olimpiyat tarihinde kazandığı ilk altın madalyadır.

Busenaz Sürmeneli'nin boks kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası başarı elde etmiştir. Bu başarılar arasında Türkiye Şampiyonlukları, Avrupa Şampiyonlukları ve Dünya Şampiyonluğu gibi çeşitli ödüller bulunmaktadır. 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Tayvan'da, 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ise Ulan-Ude, Rusya'da 69 kg Dünya Şampiyonu unvanını kazanmıştır.

Ayrıca, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklette altın madalya kazanarak Türkiye'ye tarihi bir başarı yaşatmıştır. Sürmeneli'nin boks kariyerindeki bu önemli başarılar, Türk sporunda kendisine özel bir yer edinmesine neden olmuştur.

Busenaz Sürmeneli'nin Başarıları:

2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya / Madrid
2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu
2020 Tokyo Olimpiyatları Velter Sıklet Altın Madalya
2021 Sırbistan-10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası-Altın Madalya
2021 Macaristan-65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası-Altın Madalya
2021 Fransa-2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları-Altın Madalya
2021 Japonya-Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları – Altın Madalya

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