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TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Tarih belli oldu

Son dakika gelişmesi... TFF, gelecek sezonun yayın ihalesi hakkında açıklama yayınladı. TFF yaptığı açıklamada, ''Yayın İhalesi Komisyonu 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24. maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacaktır. İhale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır." denildi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 23:40 Güncelleme 15 Şubat 2024, 00:05
TFF’den yayın ihalesi açıklaması! Tarih belli oldu

TFF, gelecek sezonun yayın ihalesi hakkında açıklama yayınladı.

TFF yayın ihalesi hakkında açıklama yaptıTFF yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı

İşte TFF'nin yaptığı açıklama:

"TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinden oluşan Yayın İhale Komisyonu, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü (Bugün) TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yayın ihalesi tekliflerini noter huzurunda açmak üzere toplanmıştır.

Yayın İhalesi Komisyonu 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin İhale Genel Şartnamesi 24. maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacaktır.

İhale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır."

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