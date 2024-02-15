SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Marius Sumudica Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini almak istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yı çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın ardından Türk vatandaşlığına geçmek istediğini duyurmuştu. Samsunspor maçına hazırlanan kırmızı-siyahlı ekipte Rumen teknik adam basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sumudica, Türk vatandaşlığına geçerek Tayyip ve Memik isimlerini adına eklemek istediğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 17:06 Güncelleme 15 Şubat 2024, 17:06
Marius Sumudica Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini almak istiyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçerek Tayyip ve Memik isimlerini adına eklemek istediğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere Türk vatandaşlığı almaktan mutlu olacağını ifade etti.

Sumudica ve Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi!Sumudica ve Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi!
Sumudica ve Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi!

Türk futboluna emek verdiğini anlatan Sumudica, şöyle konuştu:

"Benim için gerçekten güzel bir şey olur. Cumhurbaşkanımızın benim için söyledikleri güzeldi. Ben burada çalışıyorum ve Türk futboluna emek veriyorum. Söz verdikleri gibi inşallah yakın zamanda pasaportumu alırım. Burası benim ikinci vatanım. İki isim daha ekleyebilirim, onlara çok saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim."

Sumudica, Galatasaray maçı sonrası Türk vatandaşlığına geçmek istediğini duyurmuştuSumudica, Galatasaray maçı sonrası Türk vatandaşlığına geçmek istediğini duyurmuştu

"BU ŞEHRİN GERÇEKTEN FUTBOLA İHTİYACI VAR"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını aktaran Sumudica, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını kaydetti.

İstanbul'da oynamanın kolay olmadığını dile getiren Sumudica, şunları söyledi:

"Bazen iyi oynamanız çok önemli olmuyor, önemli olan 3 puanı kazanmak. Herkesin beklentisi galibiyet. Önümüzde 13 maç daha var. 13 maçtan 4 galibiyet 3 beraberlik çıkarmamız lazım, bunları yaptığımız da ligde kalacağımızı düşünüyorum. (Samsunspor) Zor bir maç olacak, çok çalışıyoruz. Gradel Afrika Kupası'ndan hala dönmedi, Mustafa Eskihellaç'ı sakatlıktan dolayı oynatamayacağız. İnşallah daha fazla taraftar gelir, taraftar desteği çok önemli. Rakiplerimizin 25 bin taraftarla oynadığını görüyoruz. Bu şehrin gerçekten futbola ihtiyacı var. Taraftarın 90 dakika boyunca bizi desteklemesini istiyoruz."

Sumudicaya flaş öneri! Maçı bir daha izlesinSumudicaya flaş öneri! Maçı bir daha izlesin
Sumudica'ya flaş öneri! "Maçı bir daha izlesin"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
Başkan Erdoğan’dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
CHP’den şimdi de slogan hırsızlığı! Özgür Özel açıkladı gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 450 FETÖ’cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay’a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum
CHP’de kriz bitmiyor! Özgür Özel başka konuşuyor Gürsel Tekin başka... 40 yıldır CHP’deyim ben böyle bir dönem görmedim
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde alarm! Kargo gemisi battı! Mürettebatın kimlikleri belli oldu! Geminin son görüntüleri ortaya çıktı
PKK’ya karşı Irak’la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani’yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nda flaş açıklamalar
Sözde Biden-Netanyahu krizinde yeni perde! ABD basını çelişkili haberlerle piyasayı yönlendiriyor: Soykırımcı İsrail’e para yağdırırken ateşkes diyorlar
Rövanşa ’Prag’mayalım! Okan Buruk Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi 11’ini belirledi
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek
Son dakika: CHP’nin DEM’li ortakları Öcalan’a özgürlük yürüyüşünde! Daha önce polis ısıran Salihe Aydeniz şimdi de parmak salladı
Suikasttan kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay: Bu planlı bir terör saldırısıdır
EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber
SON DAKİKA