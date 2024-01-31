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Sumudica ve Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi!

Galatasaray maçının ardından Gaziantep'e dönmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen bir yolcu arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine araya kulüp yetkilileri girmesiyle tartışma alevlendi. Olay yerine polis ekipleri gelirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 16:04 Güncelleme 31 Ocak 2024, 16:04
Sumudica ve Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi!

Galatasaray maçının ardından Gaziantep'e dönmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen bir yolcu arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK uçakla şehre dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.

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İç hatlar gidiş arındırılmış salonda Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen yolcu ile teknik direktör Marius Sumudica arasında sözlü tartışma çıktı.

Bunun üzerine araya kulüp yetkilileri girmesiyle tartışma alevlendi. Olay yerine polis ekipleri gelirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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