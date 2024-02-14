SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Bir altın madalya daha! Alperen Berber de Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Alperen Berber, altın madalya kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 21:58 Güncelleme 14 Şubat 2024, 22:23
Bir altın madalya daha! Alperen Berber de Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda Altın Madalya elde etti.

▶️ Alperen Berber Avrupa şampiyonu oldu!

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev'le karşılaştı.

Alperen Berber finalde Islam Ismailovich'i mağlup ettiAlperen Berber finalde Islam Ismailovich'i mağlup etti

RAKİBİNİ 4-3 MAĞLUP ETTİ

Rakibini 4-3 mağlup eden 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev, bronz madalyaları ise Gürcü Gela Bolkvadze ve Ukraynalı Yaroslav Filchakov elde etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mısır’da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netantahu’ya Refah uyarısı
ABD’de alarm! Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi açıkladı: ABD ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya
Türk Telekom
Murat Kurum’dan İliç açıklaması! Algı peşinde koşan CHP yandaşlarına sert sözler | Halk TV’nin maskesi düştü
CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kendisini aday göstermeyen CHP’ye yüklendi! İmamoğlu gidecek sloganları...
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! 9 işçi yaşıyor mu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan umutları yeşerten açıklama
CHP’de kavga çok büyük! Özgür Özel’den İmamoğlu’na karşı gövde gösterisi: İstanbul’da toplantıya gitmedi İzmir’de adayları açıklayacak
Gazze’deki soykırıma bir de bu pencereden bakın! ABD kabinesinde ’minyan’ tahakkümü: TAKVİM Biden’ın Yahudi ordusunu deşifre etti
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay’a suikast girişimi olduğu kesinleşti
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri
CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi
SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı
SON DAKİKA