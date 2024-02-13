Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı

KAYAALP DUYGULARINI ANLATTI
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Rıza Kayaalp, Rus Sergei Semenov'a finalde yenildiği için üzgün olduğunu söyledi.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başkent Bükreş'teki organizasyon sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 13. şampiyonluğu çok istediğini belirtti.
"Müsabakada 2-0 öne geçmiştim. Bir anlık boşluğuma geldi. Normalde o oyunu yiyecek bir sporcu değilim." diyen Rıza, şu ifadeleri kullandı:
"Maçı soğutmam gerekiyordu. Şampiyonluk hırsıyla hayatta yemeyeceğim bir oyunla yenilmiş oldum. Yapacak bir şey yok. Önümüzde olimpiyatlar var. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene rekor için bir kere daha Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu."
Eşi ve kızının da başkent Bükreş'te olduğuyla ilgili soruya Rıza Kayaalp, "13. şampiyonluğu onlarla yaşayalım diye buradalardı. Kızımla tur atacaktık, olmadı." şeklinde cevap verdi.
BAKAN BAK'DAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı tebrik ediyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek güreşçilerimize başarılar diliyorum."