PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya elde etti. Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Rıza Kayaalp, Rus Sergei Semenov'a finalde yenildiği için üzgün olduğunu söyledi. Kayaalp, "Önümüzdeki sene rekor için bir kere daha Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 23:36 Güncelleme 13 Şubat 2024, 23:36
Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilonun finalinde bireysel olarak katılan Rus Sergei Semenov'la karşılaştı.



Rakibine tuşla yenilen Rıza Kayaalp, organizasyonda gümüş madalya kazandı. 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza, böylelikle Rus güreşçi Aleksandr Karelin'le aynı sayıda kalmış oldu.



Aynı kiloda bronz madalyaları ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki ve İtalyan Danila Sotnikov elde etti.



KAYAALP DUYGULARINI ANLATTI
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Rıza Kayaalp, Rus Sergei Semenov'a finalde yenildiği için üzgün olduğunu söyledi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başkent Bükreş'teki organizasyon sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 13. şampiyonluğu çok istediğini belirtti.


"Müsabakada 2-0 öne geçmiştim. Bir anlık boşluğuma geldi. Normalde o oyunu yiyecek bir sporcu değilim." diyen Rıza, şu ifadeleri kullandı:

"Maçı soğutmam gerekiyordu. Şampiyonluk hırsıyla hayatta yemeyeceğim bir oyunla yenilmiş oldum. Yapacak bir şey yok. Önümüzde olimpiyatlar var. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene rekor için bir kere daha Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu."

Eşi ve kızının da başkent Bükreş'te olduğuyla ilgili soruya Rıza Kayaalp, "13. şampiyonluğu onlarla yaşayalım diye buradalardı. Kızımla tur atacaktık, olmadı." şeklinde cevap verdi.


BAKAN BAK'DAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar'ı tebrik ediyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek güreşçilerimize başarılar diliyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması: Mahsur kalan işçiler var | Başkan Erdoğan’dan talimat: Tüm imkanları seferber edin
Başkan Erdoğan’dan Dünya Hükümetler Zirvesi’nde önemli açıklamalar
Türk Telekom
İmamoğlu İYİ Parti’yi içten mi oyuyor? CHP’li Sevgi Kılıç ve Eren Ali Bingöl’den itiraf gibi sözler... Tuzla’da ne dolaplar dönüyor?
Başkan Erdoğan’dan BAE’de peş peşe kritik temaslar! Uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle görüştü
Batı basını bir kez daha Pasifik’i işaret etti: Pekin savaş gemisi üretirken ABD emekliye ayırıyor! Hangi ülke savaşa hazır? İşte, ABD ve Çin’in askeri gücü
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul 5 yılda ağır yara aldı
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Soykırıma kanlı destek! ABD Senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık yardımı onayladı
Antalya’yı sağanak vurdu! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı! 5 ilçede okullar tatil
Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı İmambakır Üküş’ten CHP yönetimine tepki: Olumlu sınav vermediler | Bir salvo da İmamoğlu yandaşlarına
Transfer ’Rafa’ kalkmadı! Sezon sonunda Galatasaray’da
DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma
CHP’de aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...
CHP fondaşı Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarla ilgili tekzip yayımladı! Avukatı yaptığı hizmetleri tek tek saydırdı: Ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır
SON DAKİKA