Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, Leipzig'i 1-0, Manchester City ise Kopenhag'ı 3-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, Leipzig'i 1-0, Manchester City ise Kopenhag'ı 3-1 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla başladı.
Red Bull Arena'da Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olan Real Madrid, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Brahim Diaz kaydetti.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedek bekledi.
MANCHESTER CİTY, 3 GOLLE KAZANDI
Günün diğer maçında ise deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşan İngiltere temsilcisi Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti.
Parken Stadı'ndaki mücadelede 10. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen Manchester ekibi, 34. dakikada Magnus Mattsson'ın golüne engel olamadı.
45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden ile ağları sarsan Manchester City, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Her iki eşleşmenin rövanş maçları 6 Mart Çarşamba oynanacak.