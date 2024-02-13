Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı! İşte gecenin sonuçları



MANCHESTER CİTY, 3 GOLLE KAZANDI

Günün diğer maçında ise deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşan İngiltere temsilcisi Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti.

Parken Stadı'ndaki mücadelede 10. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen Manchester ekibi, 34. dakikada Magnus Mattsson'ın golüne engel olamadı.