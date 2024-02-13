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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bu gece oynanan iki karşılaşma ile başladı. Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Leipzig’i 1-0 mağlup ederken; Manchester City konuk olduğu Kopenhag’ı 3-1 yendi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 01:21 Güncelleme 14 Şubat 2024, 01:21
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, Leipzig'i 1-0, Manchester City ise Kopenhag'ı 3-1 yendi.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla başladı.

Red Bull Arena'da Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olan Real Madrid, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü, 48. dakikada Brahim Diaz kaydetti.



Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedek bekledi.


MANCHESTER CİTY, 3 GOLLE KAZANDI
Günün diğer maçında ise deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşan İngiltere temsilcisi Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti.

Parken Stadı'ndaki mücadelede 10. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen Manchester ekibi, 34. dakikada Magnus Mattsson'ın golüne engel olamadı.



45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden ile ağları sarsan Manchester City, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Her iki eşleşmenin rövanş maçları 6 Mart Çarşamba oynanacak.

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