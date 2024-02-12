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Samsunspor ateş hattının dışına çıktı

Samsunpor, Antalyaspor'u Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja'nın attığı gollerle 2-0 yendi ve Süper Lig'de tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 22:09 Güncelleme 12 Şubat 2024, 22:09
Samsunspor ateş hattının dışına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunpor, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Samsunspor aldığı galibiyetle küme hattının üstüne çıktıSamsunspor aldığı galibiyetle küme hattının üstüne çıktı

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İlk yarısı 0-0 biten maçta, Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+1'de Arbnor Muja attı.

Samsunspor, bu galibiyetle puanını 29'a çıkartırken Süper Lig'de 13. sıraya yükseldi ve düşme hattından çıktı. 34 puanda kalan Antalyaspor ise 7. basamakta yer alıyor.

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