Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunpor, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunpor, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
İlk yarısı 0-0 biten maçta, Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+1'de Arbnor Muja attı.
Samsunspor, bu galibiyetle puanını 29'a çıkartırken Süper Lig'de 13. sıraya yükseldi ve düşme hattından çıktı. 34 puanda kalan Antalyaspor ise 7. basamakta yer alıyor.