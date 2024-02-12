Samsunspor aldığı galibiyetle küme hattının üstüne çıktı

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İlk yarısı 0-0 biten maçta, Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Marius Mouandilmadji ve 90+1'de Arbnor Muja attı.

Samsunspor, bu galibiyetle puanını 29'a çıkartırken Süper Lig'de 13. sıraya yükseldi ve düşme hattından çıktı. 34 puanda kalan Antalyaspor ise 7. basamakta yer alıyor.