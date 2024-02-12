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Avcı'dan Meunier'e övgü: Bizim için doğru transfer

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor galibiyeti sonrasında; "Meunier bizim için doğru transfer. Gelir gelmez adapte olması bizim adımıza iyi örnek. Bardhi adına çok mutluyum. Ben Trabzonspor'un yabancısı değilim. Taraftarın nasıl bir oyun istediğini biliyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 22:23 Güncelleme 12 Şubat 2024, 22:23
Avcı’dan Meunier’e övgü: Bizim için doğru transfer

Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u Trezeguet ve Bardhi'nin golleriyle 2-0 yendi. Bordo mavililer Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son verirken, yeni transfer Thomas Meunier ikinci maçında da asist yaptı.

Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı galibiyeti değerlendirdi.

Abdullah Avcı açıklamasında; "Son haftalardaki en domine oyunumuzu oynadık. Belki üst üste 4 maç kaybettik ama 3'ünü kaybetmeyebilirdik. Biz son 8 müsabakaya bazen 13 oyuncuya kadar eksiğimiz olarak çıktık. Bu süreci biraz daha sonuç alarak geçmemiz çok önemli. Hatayspor'u tebrik etmek istiyorum. Volkan hocanın burada aldığı rol çok önemli. Bugün kaybettiler ama emeklerinin karşılıklarını bir gün alacaklar." dedi.

Meunier çıktığı 2 maçta da asist yaptıMeunier çıktığı 2 maçta da asist yaptı

MEUNİER ÖVGÜSÜ

Avcı sözlerinin devamında; "Meunier bizim için doğru transfer. Gelir gelmez adapte olması bizim adımıza iyi örnek. Bardhi adına çok mutluyum. Ben Trabzonspor'un yabancısı değilim. Taraftarın nasıl bir oyun istediğini biliyorum. Biz bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Yine söylüyorum taraftarın bize vereceği destek çok önemli. Trabzonspor her zaman inatçıdır." ifadelerini kullandı.

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