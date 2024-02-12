Avcı’dan Meunier’e övgü: Bizim için doğru transfer

Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u Trezeguet ve Bardhi'nin golleriyle 2-0 yendi. Bordo mavililer Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son verirken, yeni transfer Thomas Meunier ikinci maçında da asist yaptı.

Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı galibiyeti değerlendirdi.

Abdullah Avcı açıklamasında; "Son haftalardaki en domine oyunumuzu oynadık. Belki üst üste 4 maç kaybettik ama 3'ünü kaybetmeyebilirdik. Biz son 8 müsabakaya bazen 13 oyuncuya kadar eksiğimiz olarak çıktık. Bu süreci biraz daha sonuç alarak geçmemiz çok önemli. Hatayspor'u tebrik etmek istiyorum. Volkan hocanın burada aldığı rol çok önemli. Bugün kaybettiler ama emeklerinin karşılıklarını bir gün alacaklar." dedi.