Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı tepkisi: Kırmızı kartlara kör bir hakem

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray cephesinden çok sert bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçının hakemine tepki

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak"