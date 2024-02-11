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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı tepkisi: Kırmızı kartlara kör bir hakem

Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 4. kez puan kaybetti. Galatasaray Kulübü, ise bu maçın hakem kararlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 22:29 Güncelleme 11 Şubat 2024, 22:30
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı tepkisi: Kırmızı kartlara kör bir hakem

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray cephesinden çok sert bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçının hakemine tepkiGalatasaray'dan Fenerbahçe maçının hakemine tepki

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak"

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