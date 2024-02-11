Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı tepkisi: Kırmızı kartlara kör bir hakem

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray cephesinden çok sert bir paylaşım geldi.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;
"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak"
Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 11, 2024
Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak! 💪#Hedef24 #KONSANTRASYON #KenetleninBaşkaGalatasarayYok