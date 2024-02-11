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İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçının ardından konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, maçı kazanamadıkları için sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:28 Güncelleme 12 Şubat 2024, 00:28
İsmail Kartal: Taraftarlarımızdan özür diliyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"MAÇI KAZANMAYI ÇOK İSTİYORDUK"

Maça iyi başladıklarını söyleyen Kartal, şunları dedi:

Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik.

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

2-1 öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeleri gerektiğini söyleyen Kartal, şu sözleri sarf etti:

Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz.

"SÜREKLİ OYUN HIZIMI YAVAŞLATIYORLAR; HAKEMLERİ DE UYARDIK"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu şekilde konuştu:

Bu akşamki maça gerçekten Gaziantep maçı ardından çok iyi hazırlanmıştık. Rakibin kontra oyunu maçtan önce oyuncularımla konuşarak bunları çalışmıştık. Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Sonuçta 2-1 de öne geçtik. Bu bir lig maçı biz 3'ü, 4'ü ararken gol yedik. Bunları tasvip etmiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmeyi çok istedik. Sonuçta bu bir yarış, uzun bir maraton. Oyuncularımla berabere sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Taraftarlarımız sakin olsunlar. Bize güvensinler. Rakip de iyi mücadele etti fakat buraya hangi takımla oynarsak oynayalım oyuncular yerden kalkmıyorlar. Sürekli oyun hızımı yavaşlatıyorlar; hakemleri de uyardık. Bugün berabere kaldık. Üzgünüz. Yolumuza devam ediyoruz.

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"TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN OYNUYORUZ"

Kadıköy'de taraftarlarla ilgili sorulan soruya Kartal, şu yanıtı verdi:

Taraftarlarımız her maç olduğu gibi bu akşam da takımı, oyuncularımı çok güzel desteklediler. Çok çabuk gol yedik. Zorladık, istedik, değerlendiremedik olmadı. Taraftarlarımız her şeyimiz onları mutlu etmek için oynuyoruz.

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"ÖNÜMÜZDE 13 TANE LİG MAÇI VAR"

Alanyaspor maçının son dakikalarında uzun toplarla çıkıldığı sorusuna yanıt veren Kartal, ligin kalan bölümüyle ilgili ise şunları söyledi:

Ara ara uzun toplarla oynamış olabiliriz ama oyunun bütün genelince savunmanın baskısını kırarak topla çıktık, çok pozisyonlar ürettik. İsteği, coşkusu bazı oyuncularda panik oluşturmuş olabilir. Bu maç geride kaldı, bundan ders çıkaracağız. Çalışıp, hazırlanacağız Rize'ye gideceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Daha önümüzde 13 tane lig maçı var. Bu yarışta neler olacak hep beraber göreceğiz.

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"15 OYUNCUDAN 1 TANESİNİ ÇIKARACAĞIZ"

Uzun zaman sonra süre bulan Ryan Kent'in performansı ve liste ile ilgili konuşan İsmail Kartal, şu şekilde konuştu:

Ryan Kent, değerli oyuncumuz. İsmini de Avrupa listesine yazdık. Türkiye ligi için 48 saat içerisinde federasyona liste vereceğiz. Şu anda elimizde 15 tane oyuncumuz var 1 tanesini dışarı çıkaracağız. Ekibimle birlikte bunun kararını vereceğiz.

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